Не прокатит

В дополнительных ограничениях для экспортеров, связанных с привлечением только российских транспортных компаний, необходимости нет, сочли в правительстве РФ. В сфере автомобильных перевозок доступ иностранных игроков из недружественных стран уже ограничен, и более 90% российских компаний пользуется услугами местных перевозчиков. Участники рынка указывают, что необходимость привлечения зарубежных партнеров остается, особенно в сфере морских перевозок, где в некоторых отраслях достичь суверенитета пока просто невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство посчитало нецелесообразным введение дополнительных ограничений для экспортеров, связанных с привлечением исключительно российских транспортных компаний, учитывая необходимость достижения показателей нацпроекта по приросту экспорта. Это следует из недавнего письма первого вице-премьера Дениса Мантурова президенту РФ Владимиру Путину, рассказал “Ъ” источник, знакомый с его содержанием.

Обращение направлено в ответ на поручение президента рассмотреть вопрос стимулирования экспортеров, получающих субсидии на возмещение логистических расходов, привлекать только российские транспортные компании. Поручение дано по итогам встречи Владимира Путина с руководителями автоперевозчиков и водителями, которая прошла в феврале 2024 года.

Как сообщает Денис Мантуров, в сфере автомобильных перевозок доступ иностранных игроков из недружественных стран уже ограничен и более 90% российских компаний пользуется услугами местных перевозчиков.

А экспорт в дальнее зарубежье не всегда представляет собой единую услугу. Как отмечается в письме, оператор может привлечь для экспорта на любом этапе различных перевозчиков, включая и международных игроков, ввиду ограниченного количества российских компаний, выполняющих полный комплекс логистических услуг, в том числе по морским контейнерным перевозкам в Латинскую Америку и Африку.

Кроме того, с 2025 года логистическим операторам РФ выдаются субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидок на морскую перевозку по приоритетным направлениям. Это должно обеспечить «раскатку» транспортных коридоров и повысить конкурентоспособность российских логистических операторов, говорится в обращении.

В аппарате первого вице-премьера дополнительных комментариев не предоставили.

Михаил Мишустин, премьер, декабрь 2024 года, ТАСС: Надежный транспортный каркас является обязательным условием для наращивания торговли с зарубежными партнерами.

По данным Российского экспортного центра, субсидии на компенсацию части транспортных расходов выделяются на поставки лесных грузов, продукции машиностроения, промышленной продукции, выпущенной на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также продовольствия, включая зерно и масло. При этом поставки части категорий сегодня находятся под давлением. Так, по оценкам «Совэкона», российский экспорт пшеницы в сезоне 2024/25 сократился до 40,8 млн тонн с более 46 млн тонн сезоном ранее. Погрузка лесных грузов на экспорт в 2024 году падала на 11%, а в первом квартале этого года выросла на фоне низкой базы (см. “Ъ” от 14 февраля и 5 мая).

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов поясняет, что лесобумажная продукция вывозится железнодорожным транспортом и морскими судами. «И если при отправке грузов по железной дороге перевозчик стопроцентно российский, то в случае с морскими перевозками достичь подобного невозможно»,— говорит он. Как указывает господин Дятлов, для лесопромышленных предприятий Северо-Запада, вынужденных переориентироваться на азиатско-тихоокеанский рынок, вопрос получения транспортной субсидии очень актуален. Новые маршруты требовали обкатки, с увеличением длины перевозок выросли логистические издержки и тарифы на грузоперевозки по традиционным маршрутам постоянно индексируются, перечисляет он.

Источник “Ъ” в транспортной отрасли говорит, что сегодня свыше 90% экспорта обслуживают отечественные перевозчики и потому жесткие ограничения не нужны.

«Эффективнее стимулировать развитие — субсидировать обновление автопарка, развивать инфраструктуру и помогать выходить на сложные маршруты — например, в ту же Африку и Латинскую Америку»,— замечает он.

С учетом того, что у российских перевозчиков не на всех этапах транспортной цепочки и не на всех направлениях достаточно собственных мощностей, разумно привлечение надежных зарубежных партнеров, говорят в ГК «Дело». Там добавляют, что приветствуют механизмы поддержки российских логистических компаний там, где есть возможность и потребность расширять отечественные сервисы. Так, морской сервис ГК «Дело» из России на Кубу включен в программу субсидий, которая предусматривает компенсацию части затрат перевозчиков, предоставляющих скидку на фрахт для грузоотправителей. В группе отмечают, что для повышения конкурентоспособности российских перевозчиков и стабильной логистики экспорта критически важно стимулировать развитие собственного торгового флота и наземной инфраструктуры, включая создание хабов за рубежом.

Гендиректор ModernWay Николай Ольшанский указывает, что в последние несколько лет наблюдается нашествие китайских экспедиторских компаний на рынок контейнерных перевозок в РФ и обратно. По его словам, игроки из КНР имеют более тесные отношения с китайскими платформами и станциями, лучшую себестоимость доставки и доступ к более дешевым заемным средствам. И, как отмечает топ-менеджер, сегодня не видно никаких мер протекционизма в отношении российских экспедиторов на рынке контейнерных перевозок и о планах правительства по защите российских компаний от конкурентов из Китая неизвестно.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко, Владимир Лавицкий