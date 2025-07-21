Михаил Евраев потребовал тотальной проверки кондиционеров в автобусах

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил недовольство тем, что водители новых «Яавтобусов» не включают кондиционеры. Он отметил, что это нарушает права пассажиров на комфортные условия, особенно в жаркую погоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Центр управления регионом за неделю зафиксировал около 100 жалоб на духоту в транспорте, особенно в Ярославле и Рыбинске. Специалисты контрольно-ревизорской службы провели более 2500 рейдов за две недели. По их результатам перевозчикам выписаны штрафы на 1,7 млн рублей.

«Поставил задачу продолжить тотальные проверки. Необходимо контролировать каждый автобус на всех маршрутах без исключения»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Господин Евраев подчеркнул, что безопасность и комфорт пассажиров остаются в приоритете для региональных властей.

Антон Голицын