«Ведомости»: проект о традиционных ценностях в кино смягчили для видеосервисов

Из законопроекта о защите традиционных ценностей в кино исключили требование для видеосервисов получать прокатное удостоверение. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника в крупных онлайн-кинотеатрах.

В исходном тексте документа видеосервисы были обязаны получать в Минкультуры прокатные удостоверения на все проекты в своих библиотеках. Законопроект приняли в первом чтении 24 июня. В поправках, подготовленных ко второму чтению, это требование отсутствует.

При этом теперь отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения или его отзыв может стать основанием для требования Роскомнадзора об удалении контента. Еще одним основанием для удаления контента предлагают сделать заключение Минкультуры о наличии в контенте видеосервиса материалов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности.

Второе чтение законопроекта состоится 22 июля. Его инициаторами в конце 2024 года выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский от «Единой России», его первые заместители Антон Горелкин от «Единой России» и Марина Ким от «Справедливой России — За правду», председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и другие.

Подробнее — в материале «К кино приставляют моральную планку».