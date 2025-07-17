Хуситы заявили об атаке баллистическими ракетами и БПЛА аэропорта Бен-Гурион

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели успешную военную операцию, в ходе которой нанесли удар баллистической ракетой типа "Зульфикар" по аэропорту Лод (старое название аэропорта Бен-Гурион — “Ъ”)»,— сказал представитель движения. (цитата по Al Masirah).

Яхья Сариа также сообщил, что всего хуситы направили четыре дрона в сторону Израиля. Два из них атаковали военный объект в пустыне Негев, еще два ударили по аэропорту Бен-Гурион и порту в Эйлате на юге страны. Господин Сариа утверждает, что все беспилотники «успешно поразили цели».

Армия обороны Израиля заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. По данным пресс-службы ведомства, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах, включая пустыню Негев и окрестности Мертвого моря. Сведений о жертвах или ущербе нет.