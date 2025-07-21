ПСБ откроет 13 новых офисов в Ярославской области

В 2025 году на территории Ярославской области планируется открытие 13 новых офисов ПСБ. Таким образом, общее количество точек обслуживания составит 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По информации банка, расширение сети предполагает охват как крупных городов региона, так и небольших населенных пунктов, включая села и поселки городского типа. После завершения расширения сети обслуживание будет осуществляться в 15 населенных пунктах Ярославской области.

Увеличение числа точек обслуживания входит в план по расширению присутствия банка в регионе. Этот процесс сопровождает перенос головного офиса ПСБ в Ярославль, где также ожидается переезд более 5 тысяч сотрудников вместе с семьями.

Мероприятия включают не только кадровое перемещение, но и расширение инфраструктуры для обслуживания клиентов, в том числе физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», смена юридического и налогового адреса с московского на ярославский произошла в апреле 2025 года. Новый адрес регистрации — улица Республиканская, 16, где уже располагается филиал банка.

Проект релокации рассчитан на пять лет. Параллельно с открытием новых офисов запланировано развитие дополнительной инфраструктуры — образовательной, медицинской, культурной и спортивной, — с целью обеспечения условий для переезда сотрудников и сохранения уровня качества жизни населения региона.