Британия разместила на своей территории ядерное оружие США

Впервые с 2008 года на британской территории было размещено американское ядерное оружие. Об этом пишет издание UK Defence Journal со ссылкой на несколько источников. По их данным, на прошлой неделе на базу королевских военно-воздушных сил Лейкенхит в Суффолке было доставлено несколько термоядерных авиабомб B61-12. Источники сообщают, что бомбы были доставлены с базы ВВС США Киртланд в Нью-Мексико. Министерства обороны США и Великобритании не прокомментировали эту информацию.

В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил стратегический обзор по вопросам обороны. Он, в частности, предусматривает вложение $20 млрд в производство боеприпасов, в том числе ядерных боеголовок. Господин Стармер заявил, что речь идет об «историческом» обновлении ядерного арсенала страны. По данным СМИ, Великобритания также планирует закупить у США 12 истребителей F-35A Lightning II, способных нести тактические ядерные бомбы.

Яна Рождественская