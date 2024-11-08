В Сочи женщина выпала из окна третьего этажа и погибла

Жительница Сочи выпала из окна жилого дома в Адлерском районе и погибла. Следователи проводят проверку, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 7 ноября на улице Молокова, 22. Ряд СМИ сообщают, что погибшая выпала из окна третьего этажа, ударившись о козырек подъезда, после чего упала на асфальт и скончалась.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Сейчас следственные органы проводят проверку по данному факту. Специалисты территориального следственного отдела Следственного комитета России по Краснодарскому краю работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мария Удовик