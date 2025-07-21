Stellantis сообщил об убытке в €2,3 млрд за первое полугодие

Автоконцерн Stellantis — владелец брендов Jeep, Peugeot, Fiat, Citroen, Chrysler и других — сообщил о чистом убытке в размере €2,3 млрд в первом полугодии 2025 года. Данные компания представила в предварительном полугодовом отчете.

Чистая выручка Stellantis в первом полугодии снизилась до €74,3 млрд против €85 млрд годом ранее. Компания объяснила ухудшение результатов ростом промышленных затрат, валютными колебаниями и влиянием импортных тарифов США. Поставки во втором квартале сократились на 6%, до 1,4 млн автомобилей.

Публикация отчета происходит на фоне смены руководства: в мае пост CEO занял Антонио Филоза. Его предшественник Карлос Таварес покинул пост из-за снижения прибыли компании и проблем на американском рынке.

Окончательные финансовые результаты за первое полугодие будут опубликованы 29 июля.

Семён Тумайкин