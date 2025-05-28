Автоконцерн Stellantis назначил нового генерального директора

Новым главой автоконцерна Stellantis назначен Антонио Филоза. Прежде он был главным операционным директором североамериканского подразделения. Антонио Филоза сменит Карлоса Тавареса, который покинул должность гендиректора в декабре 2024 года на фоне разногласий между ним и советом директоров Stellantis. Официально в должность господин Филоза вступит 23 июня.

До работы на посту главного операционного директора североамериканского подразделения Антонио Филоза руководил брендом Jeep. Всего он проработал на разных должностях в подразделениях автоконцерна 25 лет. Причиной для масштабных кадровых перестановок с конца 2024 года стало значительное ухудшение продаж Stellantis, которые концерн объяснил тяжелыми рыночными условиями. В первом квартале 2025 года выручка концерна упала на 14% в годовом выражении и составила €35,8 млрд. Акции Stellantis на европейских биржах реагируют на новое назначение незначительным ростом. С начала года они потеряли более 25%.

Алена Миклашевская