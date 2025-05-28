Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автоконцерн Stellantis назначил нового генерального директора

Новым главой автоконцерна Stellantis назначен Антонио Филоза. Прежде он был главным операционным директором североамериканского подразделения. Антонио Филоза сменит Карлоса Тавареса, который покинул должность гендиректора в декабре 2024 года на фоне разногласий между ним и советом директоров Stellantis. Официально в должность господин Филоза вступит 23 июня.

До работы на посту главного операционного директора североамериканского подразделения Антонио Филоза руководил брендом Jeep. Всего он проработал на разных должностях в подразделениях автоконцерна 25 лет. Причиной для масштабных кадровых перестановок с конца 2024 года стало значительное ухудшение продаж Stellantis, которые концерн объяснил тяжелыми рыночными условиями. В первом квартале 2025 года выручка концерна упала на 14% в годовом выражении и составила €35,8 млрд. Акции Stellantis на европейских биржах реагируют на новое назначение незначительным ростом. С начала года они потеряли более 25%.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все