«Норникель» сократил производство всех металлов по итогам полугодия

По итогам шести месяцев 2025 года «Норникель» (MOEX: GMKN) произвел 87 тыс. тонн никеля, 213 тыс. тонн меди, 1,4 млн унций палладия и 335 тыс. унций платины. Год к году выпуск сократился на 4%, 2%, 5% и 6% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Старший вице-президент—операционный директор «Норникеля» Александр Попов объяснил динамику высокой базой 2024 года, необходимостью восполнения незавершенного производства в связи с отладкой логистики и повышением качества, а также временным снижением добычи руды, связанным главным образом с переходом на новое горное оборудование в рамках замещения импорта.

На второе полугодие «Норникель» запланировал проведение ряда крупных ремонтных работ и продолжит адаптацию к эксплуатации нового горного оборудования. В результате компания понизила прогноз производства никеля в 2025 году до 196–204 тыс. тонн, меди — до 343–355 тыс. тонн. Ранее выпуск этих металлов ожидался в диапазоне 204–211 тыс. тонн и 353–373 тыс. тонн. Прогноз производства палладия скорректирован с 2,7–2,75 млн унций до 2,67–2,72 млн унций, платины — с 662–675 тыс. унций до 645–662 тыс. унций.

Ситуация на рынке промышленных цветных и драгоценных металлов находится между шатким балансом и неконтролируемым профицитом, признавал ранее «Норникель». Спрос на палладий нестабильный из-за проблем мирового автопрома, а на рынке никеля наблюдается перепроизводство из-за неконтролируемой добычи в Индонезии, которая оказывает давление на котировки металла.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Баланс промышленных металлов дрогнул»

Полина Трифонова