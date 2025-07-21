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К смерти петербуржца привел квартирный пожар на проспекте Авиаконструкторов

Из-за квартирного пожара в доме 24 на проспекте Авиаконструкторов погиб один человек. Удалось спасти женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На дежурный пульт вызов по происшествию поступил в 15:46. Огонь возник в одном из помещений площадью 20 кв. метров в трехкомнатной квартире. Пламя распространилось по всей площади.

Почти 40 минут потребовалось 17 специалистам, чтобы потушить возгорание. В результате пожара погиб один человек. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тринадцать человек пришлось эвакуировать из-за квартирного пожара на Васильевском острове.

Татьяна Титаева

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