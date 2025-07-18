Тринадцать человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Васильевском острове

Очередной квартирный пожар произошел в ночь на 18 июля в Василеостровском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Опочинина, д.15/18, поступил на пульт дежурного в 01:20, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. метров происходило горение обстановки на площади 34 кв. м. К тушению огня было привлечено 17 спасателей и четыре единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 03:55.

Сведения о пострадавших не поступали, однако из опасной зоны пришлось эвакуировать 13 человек, отметили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из горящей квартиры в двухэтажном доме барачного типа на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги спасатели вытащили 700 черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов.

Андрей Цедрик