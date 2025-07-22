IT-перезагрузка

Как стало известно “Ъ”, в Т1, одном из крупнейших российских IT-холдингов, может поменяться генеральный директор: выходец из ВТБ Алексей Фетисов, возглавлявший компанию с осени 2023 года, покидает свой пост. Источники “Ъ” в компании полагают, что, возможно, перестановки связаны с финальной подготовкой к выходу Т1 на биржу и дальнейшей диверсификацией бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор IT-холдинга Т1 Алексей Фетисов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Гендиректор IT-холдинга Т1 Алексей Фетисов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, гендиректор IT-холдинга Т1, ранее входившего в структуры ВТБ, Алексей Фетисов покидает свой пост. Об этом “Ъ” рассказали источники на IT- и телеком-рынке. Собеседник “Ъ”, близкий к компании, уточнил, что господин Фетисов не оставляет свои обязанности «прямо сейчас» и продолжает работу до завершения кадровых процедур. Также источник “Ъ” называет изменения «плановыми с точки зрения холдинга» и уточняет, что «масштабной пересборки команды не ожидается».

Информацию подтвердили и в самом холдинге, добавив, что компания сохранит выбранный ранее стратегический курс. «Наша цель — формирование полноценной вертикально интегрированной компании и укрепление позиций лидера отечественного IT-рынка»,— сказали в Т1.

Алексей Фетисов был назначен на должность гендиректора холдинга Т1 в октябре 2023 года, до этого занимал должность директора департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ. Ранее работал в компании Luxoft и занимал должности от разработчика ПО до вице-президента по развитию цифровых технологий. До господина Фетисова должность гендиректора Т1 занимал Игорь Калганов, он был назначен в мае 2022 года и сменил Сергея Соловьева, возглавлявшего компанию в 2020–2022 годах (см. “Ъ” от 17 августа 2023 года).

Т1 (до апреля 2021 года «Техносерв») основана в 1992 году братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (бывшие владельцы Промсвязьбанка). В январе 2018 года «Техносерв» получил Алексей Ананьев. Он продал 40% акций компании ВТБ, а затем заложил в нем же еще 49,99%. В конце 2024 года холдинг изменил структуру собственников, консолидируя доли. В 2025 году Т1 объявил, что ВТБ из капитала холдинга вышел.

По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд руб. В состав холдинга входят направления «Т1 Интеграция», «Т1 Искусственный Интеллект», «Т1 Иннотех» и т. д. Среди клиентов Т1 — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики. Как сообщал “Ъ” Алексей Фетисов в интервью в апреле текущего года, наибольший прирост выручки показали продажа и разработка софта, а также поставка специализированного IT-оборудования, в том числе для вычислительных центров. Он также отмечал, что «холдингу интересна публичность (проведение IPO.— “Ъ”)» и что задачей компании было «трансформировать корпоративное управление, чтобы, если мы примем решение о выходе на биржу, с точки зрения структуры и юридического формата мы были бы к этому полностью готовы» (см. “Ъ” от 16 апреля).

Алексей Фетисов, гендиректор IT-холдинга Т1, в интервью “Ъ”, в апреле: Конкуренция будет играть роль драйвера для рынка.

Судя по корпоративным действиям компании, Т1 готовится к выходу на IPO, соглашается гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. «Т1 развивается на быстрорастущем рынке и, для того чтобы выдерживать конкуренцию, ей нужно привлекать капитал». Алексей Фетисов в последние два года, вероятно, отвечал за перестройку бизнеса и финансовые показатели, считает Александр Зайцев. Новый гендиректор может быть ориентирован на выполнение задач следующего этапа подготовки к IPO, при этом цели и направления работы Т1 вряд ли подвергнутся пересмотру. Скорее новому руководству предстоит обеспечить эффективную реализацию текущих планов и параллельно вывести компанию на биржу, считает он.

Основной вектор компании направлен в сторону группы ВТБ, но при этом ставится задача по диверсификации бизнеса и более масштабному выходу на внешний рынок, напоминает собеседник “Ъ” на IT-рынке.

За последние пару лет с текущим руководством компания провела реструктуризацию, выделила отдельного вендора «Нота», открыла отдельные направления бизнеса — например, информационная безопасность, перечисляет он: «На данный момент, по всей видимости, компания планирует следующий этап, связанный с диверсификацией бизнеса».

Татьяна Исакова