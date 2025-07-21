Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Мосгорсуд продлил до 23 октября арест соучредителя «ОлимпСитиСтроя» Александра Фомина и бизнесмена Сергея Бородина, пишет «РИА Новости». Их обвиняют по делу о взятке в особо крупном размере бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, Александр Фомин находился с господами Ивановым и Бородиным в доверительных отношениях и способствовал получению ими взятки в 1,185 млрд руб. при строительстве и реставрации объектов недвижимости. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), Сергея Бородина — в получении взятки в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК).

Тимуру Иванову сегодня продлили арест на тот же срок. Также в начале июля бывшему замминистра Иванову и его подчиненному Антону Филатову назначили 13 и 12,5 лет колонии по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Тимура Иванова можно и сдаться».