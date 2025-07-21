Водную завесу создадут на Нижегородской станции аэрации для борьбы с запахом

На Нижегородской станции аэрации (НСА) в ближайшие две недели создадут водную завесу, «максимально исключающую возможность распространения запахов». Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода 21 июля, комментируя создание программы по борьбе с распространением неприятных запахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в «Нижегородском водоканале» отрицали причастность НСА к появлению запаха в разных районах города. Сейчас в мэрии отметили, что «во время реконструкции при определенных погодных условиях из-за особенностей технологического процесса возможно появление запаха сероводорода в близлежащих к очистным территориях». При этом подчеркивается, что запах не может распространяться во все районы.

Чтобы запаха не было на территории НСА и около нее, иловые площадки обработали специальным составом.

В мэрии напомнили, что на появлении запахов сказываются в том числе несанкционированные сбросы в систему водоотведения от предприятий и «черные» ассенизаторы. В рамках компетенции водоканал усиливает работу с промпредприятиями. В борьбе с «черными» ассенизаторами чиновники отчитались об улучшениях: на «излюбленных» точках слива после рейдов нарушители появляются реже. Но при этом они могут перемещаться на другие точки, откуда еще не поступали жалобы, добавили в горадминистрации.

Также сообщается, что на канализационных насосных станциях (КНС) и сетях водоотведения выявили «точечные недостатки». Часть уже устранили, по части работа продолжается: закрыты, заварены колодцы, в том числе бесхозяйные. В перспективе предусмотрена поэтапная замена насосов, установка допфильтров на колодцах-гасителях и оснащение новыми газоанализаторами.

«Нижегородский водоканал» ежедневно проводит собственный мониторинг, в том числе в моменты пиковой нагрузки — утром, вечером и ночью. Кроме того, «Горкомэкология» купила восемь новых газоанализаторов для дополнительного мониторинга.

В мэрии напомнили также, что прорабатывается вопрос о создании новых пунктов приема жидких бытовых отходов (ЖБО).

Галина Шамберина