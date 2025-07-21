Спецзавод «Квант» намерен расторгнуть соглашение о строительстве полигона

Новосибирское ООО «Спецзавод «Квант» приняло решение расторгнуть концессионное соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Каргатском районе. Согласно информации, размещенной в картотеке арбитражных дел, «Спецзавод «Квант» в июле 2025 года обратилось в суд с иском о принятии предварительных обеспечительных мер. В частности, компания требовала приостановить исполнение обязательств в рамках данного концессионного соглашения по разработке рабочей документации, включая получение положительных заключений государственных экспертиз, до вступления в законную силу решения арбитражного суда по иску ООО Спецзавод «Квант» о расторжении концессионного соглашения. Также предприятие требовало запретить региональному МЖКХиЭ применять в отношении ООО штрафные санкции, предусмотренные концессионным соглашением.

В иске указано, что соглашение между министерством и спецзаводом заключено в мае прошлого года. По его условиям концессионеру предстояло за свой счет построить полигон на участке, который ему предоставил концедент. Однако, в ходе исполнения своих обязательств он установил, что земельный участок не пригоден. В частности, по результатам инженерно-геологических изысканий выяснилось, что «уровень грунтовых вод на этой территории — менее 2 м, местами доходит до 0,2 м, что свидетельствует о подтопляемости земельных участков».

Отмечается, что концессионер в декабре прошлого года обращался к концеденту с предложением заменить земельный участок и приостановить действие концессионного соглашения, однако получил отказ.

Суд в свою очередь также отказал спецзаводу в принятии предварительных обеспечительных мер. В определении указано, что заявитель не предоставил доказательств того, что отсутствие обеспечительных мер повлечет причинение ему ущерба.

Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет. Оно включает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 25 тыс. т в год, полигона размещения отходов мощностью 12 тыс. т в год и участок термического обезвреживания ТКО мощностью 3 тыс. т в год. Общий объем инвестиций концессионера составляет 573,5 млн руб. Ввод объекта запланирован в четвертом квартале 2026 года.

ООО «Спецзавод «Квант» зарегистрировано в Новосибирской области в 2009 году, ведет работу в области обработки и утилизации опасных отходов. Совладельцы: Виталий Зайцев (52,5%) и Наталья Турок.

Лолита Белова