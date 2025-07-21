Владимир Путин назвал недостаточным коэффициент рождаемости в Удмуртии

Президент Владимир Путин назвал планируемый к 2030 году коэффициент рождаемости в Удмуртии в 1,6 недостаточным, добавив, что показатель должен находиться на отметке «хотя бы 2,1». Об этом он рассказал на рабочей встрече в Кремле с главой республики Александром Бречаловым 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт президента РФ Фото: Сайт президента РФ

Господин Бречалов рассказал, что сейчас коэффициент рождаемости в Удмуртии составляет 1,39. «Чуть выше, чем в ПФО, но ниже, чем в среднем по России. Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году коэффициент должен быть 1,6. Но есть очень положительный тренд — у нас с каждым годом больше становится многодетных семей»,— отметил глава региона.

Владимир Путин добавил, что суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше. «Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть»,— резюмировал президент.

Напомним, в 2024 году в республике родилось 11,4 тыс. детей, что на 8,2% меньше, чем в 2023-м. Регион занял 5-е место по уровню рождаемости среди регионов ПФО с показателем 8 новорожденных на 1 тыс. жителей.

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