Президент РФ встретился с главой Удмуртии: главное

Президент РФ Владимир Путин 21 июля провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле. О чем говорили стороны — в материале «Ъ-Удмуртия» (по расшифровке переговоров с сайта президента РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Сайт президента РФ Слева направо: президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Сайт президента РФ

В первую очередь стороны обсудили вопросы спецоперации. «В Удмуртии высокий уровень патриотизма.Это видно по количеству тех, кто заключает контракт с ВС РФ. С фондом “Защитники Отечества” очень активно работаем. Это наши военнослужащие и члены их семей. 96% обращений отработаны положительно»,— начал господин Бречалов.

Глава региона напомнил о запуске программы «СВОй резерв 18» совместно с РАНХиГС и специальном акселераторе для участников спецоперации и членов их семей по открытию своего дела. «Для этого, как подспорье, наш Удмуртский Фонд развития промышленности разработал специальный микрозайм от 50 тыс. до 2 млн руб., ставка – до 6,5% годовых. С учетом нынешних банковских ставок это вполне разумная цифра, и востребованность у этого акселератора очень большая»,— добавил он.

Господин Бречалов рассказал, что в регионе открыты бесплатные секции для участников СВО по 18 видам спорта. «Мы уже начали трудоустраивать наших парней от муниципальной до государственной службы»,— отметил он. В регионе также выпустили книгу «Герои Удмуртии СВО», на основании которой проводят уроки памяти.

После темы СВО стороны перешли к обсуждению строительства школ. «Хочу напомнить: с 1999 по 2017 годы ни одной школы (в Ижевске.— “Ъ-Удмуртия”) не было построено». С тех пор построили семь средних образовательных учреждений. «Все равно маловато пока»,— ответил Владимир Путин. По словам господина Бречалова, во вторую смену ходят 26% детей. Потребность в современных школах — 2,8 тыс. ребят.

Далее стороны обсудили тему дорог. Глава Удмуртии посетовал на ремонт участков федеральной трассы Р-243, который был начат в 2022 году, но до сих пор не завершен. «Триггер по дорогам у нас — Ижевск. Мы запускаем в этом году трехлетнюю, очень большую программу реконструкции — не ямочного ремонта, а реконструкции основных дорог, — чтобы в 2027 году мы навели там порядок»,— сказал господин Бречалов.На благоустройство дорог, тротуаров и общественных пространств Ижевска в ближайшую «трехлетку» выделят 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Сайт президента РФ Глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Сайт президента РФ

После этого стороны перешли к обсуждению экономики региона. «Идет очень хороший рост по всем направлениям, и мы подбираемся уже к 1,5 трлн ВРП. Это хороший результат»,— сказал глава региона. По словам главы региона, показатель увеличивается не только за счет ОПК и добычи, но и благодаря среднему и малому бизнесу.

«Оборонный комплекс имеет существенную долю и ВРП, и в налогах. Но что очень важно, хочется заметить, что они не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения»,— сказал господин Бречалов. Владимир Путин назвал показатель в 22% «приличным».

По словам главы региона, относительно 2023 года экспорт из Удмуртии увеличился вдвое. В больших объемах сухое молоко поставляется в Африку. Предприниматели Удмуртии открыли для себя Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. «Поддержку чувствуют со стороны правительства?»,— спросил господин Путин.

Александр Бречалов ответил: «Безусловно. Минпромторг помогает через торгпредства, мы делаем бизнес-миссии. Те страновые группы на уровне правительства, которые созданы, они очень помогают». Количество представителей малого бизнеса и самозанятых превышает 172 тыс. субъектов.

Глава региона отметил, что цены на молочную продукцию позволяют развиваться селу. «Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ), на мой взгляд, это одна из самых эффективных федеральных программ. За пять лет небольшая Удмуртия привлекла 7 млрд руб.»,— напомнил господин Бречалов. Он попросил Владимира Путина поддержать программу КРСТ и, «может быть, даже выделять больше средств».

После этого стороны обсудили рождаемость. «Для Удмуртии сейчас коэффициент рождаемости 1,39 — чуть выше, чем в ПФО, но ниже, чем в среднем по России. Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году коэффициент должен быть 1,6»,— сказал глава региона.

Владимир Путин ответил на это: «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть».

Отдельно стороны обсудили ситуацию в отрасли здравоохранения в регионе. По нацпроекту в Удмуртию привели почти 1,9 тыс. единиц техники и возвели 110 медицинских объектов. «Скорую помощь (СМП) мы полностью обновили»,— сказал господин Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин

Фото: Сайт президента РФ Президент РФ Владимир Путин

Фото: Сайт президента РФ

Владимир Путин отметил, что показатель в 5,5 специалистов СМП на 10 тыс. жителей «маловат». «Это чуть пониже, чем в среднем по стране. Обратите внимание»,— добавил президент. По словам главы региона, есть проблема по количеству узких специалистов в малых городах.

В завершение стороны обсудили спорт и культуру. В частности, продолжается реконструкция ледового дворца «Ижсталь» и завершается строительство Дворца единоборств. Также господин Бречалов упомянул традиционный фестиваль «На родине П.И. Чайковского». «Уверен, что с учетом меняющейся геополитической обстановки мы привлечем внимание любителей и ценителей со всего мира»,— резюмировал глава региона.