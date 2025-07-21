«Аэроэкспрессы» в «Домодедово» опаздывают из-за ливня

Московская железная дорога сообщила о задержках в движении поездов Павелецкого направления. Причиной стал сильный ливень в столице.

«Поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы, следуют с опозданием», — сообщили в МЖД. Для нормализации графика на данном направлении «ряд электричек следуют по укороченным маршрутам».

Московский департамент транспорта утром предупредил о задержках наземного транспорта из-за ливня. Горожан призвали сегодня пользоваться метрополитеном.