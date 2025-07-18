«Хроноалхимия» фон Рибена, GARAGE FEST в «Игоре драйв», Saint Petersburg Jazz Festival и «Хованщина» Модеста Мусоргского

На дворе середина лета — самое время отправиться на берег Финского залива искупаться или побыть на даче в тени яблонь и черемухи. «Ъ-СПб» рекомендует провести жаркие дни именно так, однако для тех, кто остался в городе и желает культурной подпитки, у нас есть другая программа. До самого конца июля вы получаете шанс насладиться концертами на крыше, сходить на интересные фестивали и даже поучаствовать в велозаезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сад Бенуа

Фото: Андрей Белимов-Гущин Сад Бенуа

Фото: Андрей Белимов-Гущин

С 18 июля в Саду Бенуа заработает выставка Константина фон Рибена «Хроноалхимия». Это уникальный пример того, как галерейный проект может существовать в историческом общественном пространстве.

Господин фон Рибен является резидентом галереи Marina Gisich Gallery (выставку организовали вместе с командой AIKI ART), в саду он представил шесть скульптур, где кроссовки из мрамора, гранитный стул и античный бюст в балаклаве становятся метафорами эпохи.

Художник продолжает идеи своего проекта «Нечеткие множества» (2024), исследуя, как привычные вещи из «вечных» материалов превращаются в философские монументы.

В качестве альтернативы предложим симфонический концерт-трибьют двум выдающимся композиторам — Эннио Морриконе и Нино Рота, чья музыка навсегда оставила след в мире кино и музыкального искусства. Его представят 18 июля в «Колизей-Арене».

В программу войдут симфонические обработки самых знаковых произведений этих мастеров, которые перенесут слушателя в волшебный мир их неповторимых мелодий. Гости услышат как знаменитые темы из классических фильмов, так и менее известные, но не менее впечатляющие композиции, которые раскрывают глубокие чувства и эмоции.

Под руководством молодого талантливого дирижера Игоря Томашевского коллектив Impulse Orchestra представит богатое звучание симфонического оркестра, позволив каждому инструменту засверкать в новых музыкальных интерпретациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный гастрономический фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: «ЖаритьФест» Музыкальный гастрономический фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: «ЖаритьФест»

Самый музыкальный гастрономический фестиваль «ЖаритьФест» уже в седьмой раз состоится в Петербурге 19 июля. Полюбившийся петербуржцам и туристам летний, радостный и отвязный праздник гриля, барбекю, музыки и стендапа, где еда и культурная программа стоят друг друга, в этом году состоится на многоуровневой площадке кластера АТС на улице Некрасова. В отличие от предыдущих годов формат будет почти домашним: всего лишь 2500 человек. Подзаголовок фестиваля — «Крутой Ярд» (Yard в смысле «двор»).

В программе (кроме всех видов гриля, барбекю, несравненного брискета и сосисок, парада крафтовых пивоварен и фудмаркета) выступление группы Record Оркестр. Авторы всенародных хитов «Лада Седан» и «Гастарбайтер», с их ярким балканским драйвом и цыганскими мотивами, порадуют публику новым инструментальным звучанием. Также на главной сцене выступят стендап-комики и состоится шоу «Таро», в ходе которого дипломированный таролог и стендаперы навангуют по полной, откроют зрителям будущее и настоящее, сделав предсказания так, как не снилось и Павлу Глобе.

Атмосферу поддержит выступление кавер-бенда с танцевальными хитами сезона и хоровое пение в живом музыкальном сопровождении от проекта «Хор на весь двор». Для любителей квизов запланировано веселое «Музыкальное лото», а для одиночек, ищущих друзей, — специальная зона знакомств. Гастрономическим же гвоздем вечера станет авторское шоу Russian BBQ Expert, в рамках которого знаменитые митшефы, гуру своего дела, будут на глазах у вдохновленной публики разделывать половину туши быка, предварительно выдержанную в камере сухого вызревания, и готовить аппетитнейшие стейки, одновременно раскрывая секреты идеального мяса. А потом — угостят зрителей.

Также 19 июля легенда группы «Король и Шут» Андрей Князев в составе группы «КняZz» выступит в Ледовом дворце с традиционным концертом, посвященным экс-участнику коллектива Михаилу Горшеневу, который трагически погиб летом 2013 года. Программа получила название «Танец злобного гения», в честь одной из самых популярных композиций панк-коллектива.

Традиционно в основу этой программы войдут лучшие хиты группы «Король и Шут», написанные за всю историю существования коллектива. Но Андрей с группой ежегодно готовят несколько песен, которые раньше на концертах не звучали. И эта программа не будет исключением. Специально для нее господин Князев приготовил новый концертный 3D-ролик именно на песню «Танец злобного гения», впервые увидеть который вы сможете на концерте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любительский велозаезд – Gran Fondo Россия

Фото: Андрей Клочков Любительский велозаезд – Gran Fondo Россия

Фото: Андрей Клочков

В Ленобласти 20 июля состоится один из самых масштабных любительских велозаездов в стране — «Gran Fondo Россия». Маршрут велогонки, в которой примут участие до тысячи человек, пройдет от ралли-центра «Игора Драйв» по старому Приозерскому шоссе.

Дорогу перекроют для автомобилей вплоть до 14:00. В велозаезде могут участвовать совершеннолетние велосипедисты с разным уровнем подготовки. Их разделят на кластеры в зависимости от выбранной дистанции и скорости движения.

Первыми стартуют профессиональные велогонщики и спортивные команды. За ними поедут продвинутые любители, начинающие велосипедисты и просто желающие получить удовольствие от большой велопрогулки.

Разнообразить эти мероприятия предложим выступлением «Сургановой и оркестра» 20 июля на фестивале ROOF FEST. Коллектив даст большой концерт на крыше. В теплый сезон концерты этой группы всегда особенные, ведь в них больше спонтанности, свободы и легкости — в сочетании с бескрайними водами Финского залива и особенным закатным небом Петербурга. В программе могут быть неожиданные гости, а музыканты позволят себе еще больше импровизации. Всех зрителей в этот вечер ждут любимые песни в новом звучании.

В этот же день, 20 июля, на «Газпром арене» пройдет первый матч «Зенита» в новом сезоне чемпионата России. Сине-бело-голубые примут на своем поле «Ростов». За час до начала игры откроют масштабный «Фан-променад», соединяющий в себе сотни развлечений для всей семьи.

Перед церемонией открытия юбилейного для петербуржцев 100-го сезона выступит победитель «Евровидения» и один из самых ярких поп-исполнителей России Дима Билан. Народный артист страны исполнит самые знаменитые хиты и, как и прежде, даст феерическое шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль

Фото: Saint Petersburg Jazz Festival Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль

Фото: Saint Petersburg Jazz Festival

С 21 по 27 июля в Северной столице состоится второй Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль (Saint Petersburg Jazz Festival) под руководством Игоря Бутмана. В нем примут участие Zap Mama (Бельгия), группа Uma2rman, Полина Гагарина, Квартет Игоря Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Фантине и многие другие.

В 2024 году фестиваль прошел в первый раз и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события Петербурга: его мероприятия посетили более 200 тыс. человек. Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича и в этом году вновь представлена на одной из площадок: здесь состоятся концерты открытия и закрытия фестиваля, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

В честь 25-летия культового фильма «Любовное настроение» и дня рождения его автора — прекрасного и удивительного Вонга Кар-Вая — в кинотеатре «Аврора» идет ретроспектива «Эстетика мгновения». Последней, 21 июля, покажут картину «2046», которая завершает трилогию гонконгского режиссера.

В ленте главный герой Чоу возвращается уже как журналист, который вспоминает прошлое и пишет роман о поезде, отправляющемся в будущее. Все картины господина Кар-Вая объединяет стремление изобразить жизнь в ее «непричесанных формах», визуальная игра с однократностью и неповторимостью мгновений, зыбкость и изменчивость чувств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля Антона Яковлева «Гамлет»

Фото: Ленком Марка Захарова Сцена из спектакля Антона Яковлева «Гамлет»

Фото: Ленком Марка Захарова

Во вторник, 22 июля, можно отправиться на гастроли Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Театр представит в Петербурге на сцене ДК «Выборгский» премьеру Антона Яковлева — «Гамлет». За почти столетнюю историю «Ленкома» главную шекспировскую трагедию ставили трижды. Впервые к этому материалу в 1977 году обратился великий режиссер Андрей Тарковский.

Второй стала постановка не менее великого Глеба Панфилова, она явилась на свет в 1986 году и собрала ярчайший ансамбль в лице Олега Янковского, Инны Чуриковой, Михаила Козакова и Александра Абдулова.

Датский принц в постановке господина Яковлева вновь поднимает вопрос «Быть или не быть?»… только в стиле фантастического реализма.

Гамлет в исполнении Антона Шагина предстает на сцене как архетипический образ метущейся в поисках Бога души. Вместе с тем герой Шагина — наш современник, столкнувшийся со злом не только вовне, но и внутри себя самого: он ищет истину, но решается на страшные поступки.

В этот же день, 22 июля, можно отправиться на мультимедийную выставку «Вселенная Пушкина» в пространстве Lumion на Кожевенной линии, где классика встречается с современными технологиями искусственного интеллекта. Посетители с 1 июня погружаются в три тематических пространства, каждое из которых раскрывает особую грань жизни поэта.

Первый зал — «Две столицы» — перенесет гостей в эпоху, когда начинался путь Александра Сергеевича. В атмосфере начала XIX века вы услышите диалог родителей юного гения, узнаете тайны его родословной и мечты о будущем, которым суждено было сбыться.

Во втором зале покажут этапы становления молодого поэта глазами его ближайших друзей в лице Ивана Пущина, Константина Данзаса и наставника Василия Жуковского. В последнем зале, посвященном творческому наследию классика, сам Александр Сергеевич станет вашим проводником по миру своих сказочных произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Собор Парижской Богоматери»

Фото: Стас Левшин Балет «Собор Парижской Богоматери»

Фото: Стас Левшин

В среду, 23 июля, можно отправиться в знаменитый Михайловский театр, чтобы посмотреть одно из самых знаменитых творений хореографа Ролана Пети — балет «Собор Парижской Богоматери». Автор, которому в 2024 году исполнилось бы 100 лет, создал поистине грандиозный спектакль о любви и смерти, преданности и коварстве.

Сюжетную канву балетмейстер свел до линий четырех героев — прекрасной Эсмеральды, трогательного Квазимодо, коварного Фролло и эгоистичного Феба. В 2021 году хранитель традиций господина Пети Луиджи Бонино перенес балет в Новосибирск, и именно этот спектакль НОВАТа будет показан на сцене Михайловского.

Также 23 июля, под куполом Оранжереи Таврического сада виртуозный пианист Лев Шишкин в программе «Магия свечей» исполнит самые известные саундтреки из шедевров кино в окружении сотен свечей и вечнозеленых растений. Вы услышите мелодии из фильмов «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Интерстеллар», «1 + 1» и не только.

Их авторы Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади, Ян Тирсен и другие — современные композиторы, чьи произведения исполняют по всему миру. Мастера головокружительных симфонических партий и проникновенных мелодий. Своим творчеством они доказали, что каждый саундтрек — это откровение, простота и лаконичность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спктакля фестиваля «Опера – всем» 2024

Фото: Юлия Чопорова Сцена из спктакля фестиваля «Опера – всем» 2024

Фото: Юлия Чопорова

Оперу Модеста Мусоргского «Хованщина» покажут 24 июля в рамках завершения фестиваля «Опера — всем». Масштабное событие пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости. Музыкальным руководителем и дирижером выступит известный петербуржец Фабио Мастранджело. Сюжет о переходной и страшной эпохе в истории Московского государства поставил народный артист России Юрий Лаптев.

«Хованщина» — настоящий вызов для музыкантов, так как Мусоргский не успел довести оперу до оркестрового звучания. Постановка будет реализована в формате digital opera — оперы цифровой эпохи с использованием мультимедийных средств. Солисты — Олеся Петрова, Александр Безруков, Сергей Семишкур, Кирилл Жаровин и многие другие.

В этот же день, 24 июля, в отеле «Коринтия» пройдет первая встреча уникального городского проекта ДК Лурье «Собрание сочинений». Доверительные разговоры Льва Лурье о «своем» Ленинграде — Петербурге со знаменитостями, в жизни которых наш город сыграл важную роль, откроет встреча с Константином Райкиным.

«Город – это разные люди»,— уточняет господин Лурье. «Они принадлежат к разному кругу, у них разная эстетика, но они ощущают примерно одно и то же, каждый своим способом. Мы хотим взглянуть на Петербург с разных точек зрения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В пятницу, 25 июля, во «Дворе Гостинки» выступит рок-группа «Моральный кодекс» с большим летним концертом. Коллектив был сформирован в 1989 году и вот уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных групп за свой неординарный стиль и высокое качество исполнения, что подтверждают многочисленные концерты и фестивальные выступления.

Музыкальный стиль группы «Моральный кодекс» держится на трех основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жесткую риффовую основу, и очень индивидуальной, ни на что не похожей манерой вокалиста.

Третий этап Кубка губернатора Петербурга пройдет 25 июля в «Петергоф гольф-клубе». По словам организаторов, для спортсменов это отличный шанс улучшить позиции в рейтинге и побороться за ценный приз, так как победитель квалификации получает бесплатное участие в финале турнира. Гольф-клуб существует в Петергофе с 2017 года. Поле синергично объединяет классические холмы типа линкс. Они напоминают о близости Финского залива, а их парковая атмосфера характерна для одного из главных пригородов Северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв

Фото: Марат Даминов Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв

Фото: Марат Даминов

С 26 по 27 июля автодром «Игора Драйв» станет местом притяжения для тысяч поклонников автоспорта, живой музыки и летних фестивалей. «GARAGE FEST Игора Драйв» начнется с выступлений популярных артистов XOLIDAYBOY и Ани Лорак. Первый не только поет, но и участвует в дрифт-заездах. Вторая, поп-дива, в представлении не нуждается.

Следующий день пройдет под знаком рок-исполнителей. На сцену выйдет группа «Три дня дождя», известная своей лирикой и мощной подачей. Завершит фестиваль культовый герой отечественной сцены Гарик Сукачев. Под его яркий перформанс даже «ваша бабушка закурит трубку».

Музыкальные выступления будут сопровождаться спортивной программой. Гости увидят четырехчасовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge, Porsche Sport Challenge, пятый этап серии по дрифту RDS Open, а также инженерные соревнования среди студентов «Формула Студент», где команды представляют собственноручно сконструированные формульные болиды.

Развлекательная часть фестиваля будет не менее насыщенной. На территории автодрома развернется выставка редких автомобилей от проекта «Автокультура», посвященная теме автоспорта, дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов от проекта RDRC.

Если вас не интересуют гонки, то 26 июля команда «Русские Музыкальные Сезоны» сыграет «Джаз в особняке Половцева» на Большой Морской улице, 52. Коллектив превращает самые красивые и необычные залы города в уютные джаз-клубы, наполняя пространство теплым светом тысячи свечей.

На концерте Petersburg New Jazz прозвучат классические стандарты жанра и авторские композиции в исполнении ведущих джазовых музыкантов петербургской сцены. Их имена пока остаются в секрете.

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут. Незадолго до его начала предлагается экскурсия по особняку, который таит немало тайн и может рассказать столько же интересных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановка Малого Драматического театра «Братья и сестры» по мотивам романа Федора Абрамова

Фото: МДТ - Театр Европы Постановка Малого Драматического театра «Братья и сестры» по мотивам романа Федора Абрамова

Фото: МДТ - Театр Европы

В воскресенье, 27 июля, можно отправиться на знаменитую постановку Малого драматического театра «Братья и сестры» по мотивам романа Федора Абрамова. Великая Победа, народный подвиг, возвращения мужчин с фронта, горечь утрат, первая любовь и первый выбор судьбы сплелись здесь с реалиями послевоенной деревенской жизни: буханка хлеба, вырубка леса, кино на экране в клубе...

Из многоголосья и многообразия героев, населяющих спектакль, сюжетных поворотов, обрядовых традиций возникает эпическая фреска, живописующая огромный пласт отечественной истории, истории XX века. Шесть часов зрители проживают эту историю вместе с героями. Погрузиться в послевоенный мир СССР поможет заслуженная артистка России Елизавета Боярская. Постановка сделана народным артистом России и легендой МДТ Львом Додиным.

В этот же день, 27 июля, на открытой площадке «Зеленая сцена» пройдет новый фестиваль «Панк культуры и отдыха». Это точка притяжения для каждого, кто интересуется панк-роком во всех его проявлениях. Это пространство, где будут рады как профессионалам неистового отрыва в слэме, так и любителям комфортного отдыха на свежем воздухе.

Доставайте свои косухи и начинайте красить ирокезы, ведь для вас выступят легенды отечественного панка: ЙОРШ в качестве хедлайнера, «Последние танки в Париже» с Лехой Никоновым, СМЕХ и бравая команда «Включай микрофон». Все эти коллективы способны и зарядить феноменальной энергией, и растрогать меланхоличной лирикой. Не пропустите!

Подготовил Андрей Маркелов