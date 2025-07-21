Годовой план по жилищному строительству выполнен на 82% на Ставрополье

Ставропольский край ввел в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м жилья за январь-май 2025 года, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За пять месяцев годовой план по вводу жилья в регионе выполнен на 82,3%, сообщил министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров в интервью «Ъ-Кавказ».

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«Несмотря на все вызовы, встающими перед девелоперами, темпы строительства остаются достаточно высокими»,— отметил министр.

Благодаря этому Ставропольский край уже второй месяц занимает десятое место среди всех субъектов России по объему ввода жилья и первое по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 30% вырос объем построенных многоквартирных домов. В 2025 году введено в эксплуатацию 294,5 тыс. кв. м жилья квартирного типа.

«У нас стабильно высок интерес к частному домовладению»,— подчеркнул Андрей Уваров. Объем индивидуального жилищного строительства значительно превышает многоквартирную застройку — в текущем году уже построено 756,6 тыс. кв. м такой недвижимости.

В настоящее время в Ставропольском крае 74 застройщика реализуют 202 объекта долевого строительства общей площадью почти 2,6 млн кв. м.

Больше всего жилья строят на территориях Кавказских Минеральных Вод, а также близлежащих населенных пунктов.

Министр отметил, что с 2019 года по 2024 год на Ставрополье введено в эксплуатацию 9,2 млн кв. м жилья.

Тат Гаспарян