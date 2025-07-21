NY Times: в деле Эпштейна может появиться упоминание о Дональде Трампе

20 июля The New York Times сообщила, что одна из бывших сотрудниц Джеффри Эпштейна в свое время рассказывала ФБР о «подозрительной встрече» с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, господин Трамп может появиться в документах по делу финансиста.

Издание цитирует Марию Фармер, которая в середине 1990-х работала на Джеффри Эпштейна, тогда женщине было чуть больше 20 лет. По ее словам, в 1995 году поздно вечером ее срочно вызвали в офис Эпштейна на Манхэттене. Она приехала туда прямо с пробежки, в коротких беговых шортах. Когда она вошла в офис, там сидел Дональд Трамп. Он начал пристально ее разглядывать. Тут в комнату вошел Эпштейн и сказал Трампу: «Нет, нет, она пришла сюда не к тебе». Когда Мария Фармер выходила из комнаты, она услышала, как Трамп ответил Эпштейну: «Я подумал, что ей 16 лет». После этого, по словам Марии Фармер, она больше не контактировала с Дональдом Трампом и не имеет информации о том, что у него могли быть подозрительные отношения с женщинами. Госпожа Фармер заявила, что в 2006 году уже сообщала эту информацию ФБР в рамках расследования дела Эпштейна.

Представители Белого дома отрицают информацию о том, что Дональд Трамп когда-либо посещал офис Эпштейна. «Он никогда там не был,— заявил представитель президентской пресс-службы Стивен Чен.— На самом деле президент даже выгнал его (Эпштейна.— “Ъ”) из своего клуба, потому что тот был дрянью».

Как дело Джеффри Эпштейна раскололо республиканцев — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик