Суд дал 14 лет таксисту, связанному с напавшими на «Крокус» террористами

2-й Восточный окружной военсуд в Новосибирске вынес приговор гражданину Таджикистана Баходурджону Ахмадалиеву, который, по данным силовиков, был связан с террористами, атаковавшими концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Его признали виновным в приготовлении теракта (ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ) в Новосибирске, незаконном хранении взрывного устройства (ст. 222.1 УК РФ) и приговорили к 14 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме и 11 лет — в колонии строгого режима. Информация об этом размещена в аккаунте судов общей юрисдикции Новосибирской области. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По материалам дела, 23 марта 2024 года при досмотре автомобиля такси, на котором работал Баходурджон Ахмадалиев, было обнаружена самодельное взрывное устройство. Кустарную бомбу, основу которой составляла осколочная граната, он доставил в общественное место в Железнодорожном районе Новосибирска для совершения теракта. Обвиняемым, по материалам дела, двигали мотивы религиозной ненависти и вражды к населению России и негативного отношения к деятельности органов государственной власти РФ. Таксиста задержали сотрудники регионального УФСБ, в доме у него изъяли религиозную литературу экстремистского содержания.

Расследование установило, что таксист был связан с террористами, атаковавшими «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. «Правоохранители выяснили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года в зале «Крокус Сити Холл»»,— говорится в релизе.

В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Жертвами террористов, расстреливавших пришедших на концерт группы «Пикник» зрителей, а затем устроивших в концертном зале пожар, стали 147 человек, еще трое пропали без вести. Перед судом предстанут Фаридун Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Муродали Рачабализода, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджон Давлатхон Юсуфзода, Назримада Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов (всего 19 человек).

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК, ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК, п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) УК, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК, ч. 4 и 6 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК, ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК, ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) УК, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК, ч. 1.1 и 3 ст. 205.1 (вооружение лица в целях совершения теракта, финансирование терроризма и пособничество терроризму) УК, а также ст. 322.3 (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства) УК.

Илья Николаев, Александра Стрелкова