К минералопроводу в Кисловодске подключили 3 санатория и клинику

Производитель минеральных вод «Нарзан» и «Ессентуки» «Холдинг Аква» подключил еще несколько объектов в Кисловодске к минералопроводу: санатории «Россия», «Виктория», «Целебный Нарзан» и клиника «Вертебра». Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные в пресс-службы компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее были подключены завод «Нарзан» и санаторий MAYRVEDA Kislovodsk 5*.

В компании отметили, что в третьем квартале 2025 года планируется начать прямые поставки еще нескольким санаторно-курортным учреждениям Кисловодска.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о планах «Холдинг Аква» увеличить выпуск минеральной воды «Нарзан» на 30% за счет новой линии розлива.

Наталья Белоштейн