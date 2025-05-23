«Нарзан» увеличит производство на 30% благодаря новой линии розлива

Предприятие по производству минеральной воды «Нарзан» сможет увеличить выпуск продукции на 30% благодаря запуску новой линии розлива, сообщила пресс-служба группы компаний «Холдинг аква».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сегодня все производственные площадки холдинга оснащены современными решениями для маркировки и агрегации для поэкземплярной прослеживаемости выпускаемой продукции», -отметила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Оборудование рассчитано на розлив как газированной, так и негазированной минеральной воды, а также безалкогольных напитков в емкости объемом от 0,5 до 1,5 л.

Николай Аксенов