Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Нарзан» увеличит производство на 30% благодаря новой линии розлива

«Холдинг аква» запустил автоматизированную линию розлива на заводе «Нарзан»

Предприятие по производству минеральной воды «Нарзан» сможет увеличить выпуск продукции на 30% благодаря запуску новой линии розлива, сообщила пресс-служба группы компаний «Холдинг аква».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сегодня все производственные площадки холдинга оснащены современными решениями для маркировки и агрегации для поэкземплярной прослеживаемости выпускаемой продукции», -отметила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Оборудование рассчитано на розлив как газированной, так и негазированной минеральной воды, а также безалкогольных напитков в емкости объемом от 0,5 до 1,5 л.

Николай Аксенов

Новости компаний Все