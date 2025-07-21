Суд изъял земли в Тамани у бывшего владельца «Арианта» Александра Кретова

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск службы судебных приставов к бывшему владельцу холдинга «Ариант» Александру Кретову, сообщает «Ъ-Украл». У него изъяли два земельных участка на берегу Азовского моря в станице Тамань. Иск был подан 13 ноября 2024 года.

Изъятые участки площадью 1,8 тыс. и 1,6 тыс. кв. м расположены на улице Лебедева. На каждом участке находятся частные дома. В деле также участвуют Александр и Людмила Аристовы, Михаил, Юрий и Людмила Антиповы, Елена Кретова, а также компании «Эталон» и ООО «Группа компаний „Ариант“».

Александр Кретов возглавлял группу «Ариант», включая агрофирму «Южная» и «Кубань-Вино». В феврале и апреле 2024 года были удовлетворены иски Генпрокуратуры о передаче в госсобственность предприятий, включая Челябинский электрометаллургический комбинат и агрофирму «Ариант». Меры направлены на взыскание 105 млрд руб. с бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.