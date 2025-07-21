Суд изъял землю на берегу Азовского моря у экс-владельца «Арианта»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга «Ариант» Александру Кретову. У него изъяли два земельных участка на берегу Азовского моря в станице Тамань. Иск был подан 13 ноября прошлого года. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ

Речь идет о двух участках площадью 1,8 тыс. и 1,6 тыс. кв. м на улице Лебедева в станице Тамань. На каждом находятся частные дома. К рассмотрению дела также привлекли Александра и Людмилу Аристовых, Михаила, Юрия и Людмилу Антиповых, Елену Кретову, а также компанию «Эталон» и ООО «Группа компаний „Ариант“».

Александр Кретов ранее возглавлял группу компаний «Ариант», в которую входили агрофирма «Южная» и «Кубань-Вино». В феврале и апреле 2024 года иски Генеральной прокуратуры РФ о передаче в собственность государства ряда предприятий, включая Челябинский электрометаллургический комбинат и ООО «Агрофирма „Ариант“», были удовлетворены. Эти меры приняты для взыскания 105 млрд руб. с бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.