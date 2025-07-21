Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за отсутствие детского автокресла

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы за перевозку детей без специального кресла, сообщает ТАСС. Документ повышает санкции за правонарушение с 3 тыс. до 5 тыс. руб. для водителей, с 25 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, с 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц.

Проект поправок в ч. 3 ст. 12.23 КоАП в марте 2025 года внесли на рассмотрение сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. В пояснительной записке авторы инициативы сослались на статистику: к сентябрю 2024 года в авариях погибли 17 детей, что на 21% больше, чем за весь 2023 год. Также с 2020 года неизменно растет число нарушений по ч. 3 ст. 12.23 КоАП: в 2021 году на 14,9%, в 2022-м — на 12,4%, в 2023-м — на 0,5%.

По действующим правилам, дети младше 7 лет перевозятся в детском кресле, детей в возрасте 7–11 лет можно перевозить без детского кресла, но только на заднем сиденье с ремнем безопасности. На переднем сиденье ребенок должен ехать в детском кресле. С 12 лет детское кресло не требуется, ребенок может ездить на переднем сиденье без удерживающих устройств, лишь пристегнувшись ремнем безопасности. 18 июля правительство внесло изменения в ПДД: вводится запрет на применение корректоров ремней безопасностей и адаптеров, неспособных удержать ребенка при аварии. Поправки вступят в силу в ближайшие дни.

Подробнее о новых ПДД читайте в материале «Ъ» «Детям в машине подобрали место».

Полина Мотызлевская