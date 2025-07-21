Прекращено дело новосибирского физика, обвиняемого в убийстве

Новосибирский районный суд прекратил уголовное дело физика-ядерщика Валентина Докутовича. Информация об этом размещена в аккаунте судов общей юрисдикции региона в соцсети Вконтакте. Коллегия присяжных признала ученого виновным в превышении пределов необходимой обороны, но по этому обвинению истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Подсудимый согласился с прекращением дела по данному основанию, Первоначально Валентину Докутовичу инкриминировали умышленное убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Изложенные в деле события произошли в ноябре 2021 года в поселке Ложок под Новосибирском. Поздно вечером двое нетрезвых мужчин пытались попасть в закрытый магазин, который был пристроен к дому и принадлежал отцу ученого. Физик, по материалам дела, достал из сейфа карабин «Сайга», вставил обойму и вышел на улицу. После четырех предупредительных последовал выстрел на поражение, в результате один из мужчин получил ранение и скончался.

В мае 2023 года присяжные оправдали ученого, однако прокуратура добилась отмены приговора и нового рассмотрения дела.

Илья Николаев