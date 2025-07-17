Utair возобновит перелеты из Тюмени и Сургута в Геленджик

Авиакомпания Utair планирует возобновить перелеты из Тюмени и Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Геленджик (Краснодарский край), следует из информации на сайте аэропорта Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Самолет из Тюмени будет отправляться по субботам в 7:40 и прибывать в Геленджик в 10:40. Рейсы запланированы на период со 2 августа по 27 сентября. Из Сургута авиарейсы будут отправляться по средам в 7:55, время прибытия в Геленджик — 11:55. Период полетов — с 30 июля до 22 октября.

Аэропорт Геленджика приостановил работу в 2022 году в связи с угрозой безопасности полетов после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. На прошлой неделе Росавиация объявила о возобновлении регулярных рейсов в аэропорту с 10 июля.

Ирина Пичурина