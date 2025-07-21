В Воронеже подорожал проезд в общественном транспорте

Сегодня в Воронеже заработал новый тариф на проезд в общественном транспорте, согласно которому при оплате наличными нужно заплатить 40 руб., картой — 37 руб. Соответствующее решение приняли в министерстве тарифного регулирования региона 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 11 августа вступит в силу новый тариф для межмуниципальных маршрутов: он составит 27 руб. и 25 руб. соответственно. Стоимость одного километра межмуниципальных перевозок увеличится до 3,4 руб.

Заявки на повышение тарифов поступили в минтарифов в апреле 2025 года от мэрии Воронежа и регионального министерства промышленности и транспорта. Основной причиной необходимости изменения стоимости проезда областные власти называли подорожание горюче-смазочных материалов на 40% за год. Среди остальных факторов отмечались рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.

В последний раз стоимость проезда в Воронеже поднимали в июле 2024 года: с 28 до 33 руб. при оплате наличными и с 26 до 31 руб. — картой. До этого тариф менялся в декабре 2022 года: с 23 до 28 руб. и с 21 до 26 руб. соответственно.

Алина Морозова