В Геленджике выявили более 200 нарушений пешеходного режима на набережной

В Геленджике с начала 2025 года уже составлен 201 административный протокол о нарушении пешеходного режима на набережной, причем 152 из них - только за летний период, сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Набережная Геленджика предназначена исключительно для пешеходов. Нарушителям не только выписывают штрафы, но в отдельных случаях могут временно изъять транспорт до установления личности владельца.

Сотрудники ДПС выписывают нарушителям штраф в размере 800 руб. С начала лета в травмпункт обратились 54 пострадавших от использования средств малой мобильности.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике продолжают вывозить с набережной брошенные электросамокаты, на складе их скопилось уже более 2,4 тыс. штук.