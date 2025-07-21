Телефонные мошенники обманули инженера из Ярославля на 1 млн рублей

Жительница Кировского района потеряла более 1 млн руб. из-за мошенников, представившихся «сотрудниками безопасности». Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области. Инженер 1997 года рождения сообщила в полицию, что злоумышленники заявили о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах» и предложили перевести общение в мессенджер. Там якобы сотрудник Центробанка убедил ее обналичить все накопления и перевести их на неизвестный счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последующие дни женщина оформила кредит и перевела средства на еще один счет. Мошенники сообщили об аресте бытовой техники и убедили ее продать ее, а вырученные деньги перевести на «безопасный счет». Общий ущерб составил более 1 млн руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция предупреждает граждан о возможных звонках от мошенников, представляющихся сотрудниками банков или полиции.

Антон Голицын