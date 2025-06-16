Дрифт на парковке Крестовского острова довел юного гонщика до отделения полиции
Вечером 15 июня сотрудники ГАИ заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого дрифтил на одной из парковок Крестовского острова, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Своими маневрами он создавал угрозу жизни и здоровью окружающих.
При приближении полицейских стритрейсер попытался скрыться, однако после непродолжительной погони был остановлен. Следом молодой человек выбежал из машины и попытался уйти от преследования на своих двоих, но и здесь бегун потерпел фиаско.
В результате гонщик оказался в отделе полиции, им оказался 17-летний подросток. На задержанного составили административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 17-летний несовершеннолетний из Ленобласти решил уйти от полицейского преследования в деревне Большая Ижора. Автомобиль удалось остановить с помощью выстрелов по колесам.