В Сургуте нашли тело мальчика, который утонул в Оби зимой

В реке Обь в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) нашли тело мальчика, который провалился под лед в январе, сообщили в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Тело ребенка обнаружил один из жителей 19 июля на Оби в районе ГСК «Нептун» на территории Сургута. Прибывшие на место водолазы извлекли тело из воды. Следствие проведет судебно-медицинскую экспертизу и установит все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 13 января на реке Обь в районе речного вокзала Сургута двое первоклассников, несмотря на запрещающий знак, подошли к талому участку, образовавшемуся из-за теплой погоды, и провалились в воду. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло под лед. Поиски утонувшего мальчика приостанавливали в апреле из-за начала ледохода и возобновили в мае.

Ирина Пичурина