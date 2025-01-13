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В Сургуте двое детей сорвались в Обь, одного ребенка затянуло под лед

На реке Обь в районе речного вокзала Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) один школьник провалился под лед, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, двое первоклассников спустились к реке, несмотря на установленный запрещающий знак, и подошли к талому участку, который образовался из-за теплой погоды. «Дети играли вблизи полыньи и сорвались в воду. По прибытию спасателей одного ребенка удалось спасти, второго унесло под лед», — прокомментировал заместитель начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по ХМАО Станислав Тышкевич. Поиски пропавшего ребенка продолжаются.

Напомним, 27 декабря в акватории Белоярского водохранилища (Свердловская область) в связи с аномально высокой температурой воздуха откололась льдина с тремя рыбаками. Спасатели быстро обнаружили мужчин, благополучно доставили их на берег и отпустили после профилактической беседы.

Полина Щуцкая

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