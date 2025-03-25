В Сургуте приостановят поиски утонувшего в Оби мальчика перед ледоходом

На реке Обь в районе Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) поиски утонувшего мальчика приостановят в апреле из-за начала ледохода, сообщил «СургутИнформ-ТВ» начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Поиски первоклассника продолжаются более трех месяцев, но сейчас лед становится опасным. Работы велись почти непрерывно, за исключением дней с плохой погодой, однако их планируют возобновить в мае, когда пройдет ледоход.

Во время поисков было обследовано более 440 тыс. кв. м дна реки с помощью эхолота и свыше 9 тыс. кв. м акватории водолазами. Также регулярно используется квадрокоптер для осмотра открытых участков воды. Поиски проходят ежедневно.

Напомним, 13 января на реке Обь в районе речного вокзала Сургута двое первоклассников, несмотря на запрещающий знак, подошли к талому участку, образовавшемуся из-за теплой погоды, и провалились в воду. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло под лед.

Ирина Пичурина