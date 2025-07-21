В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение

На Ставрополье на 22 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

МЧС рекомендует всем жителям соблюдать правила безопасности при штормовом предупреждении.

В то же время краевая противопожарная и аварийно-спасательная служба сообщает о чрезвычайной пожароопасности (5 класс) в северо-западных и юго-восточных районах Ставропольского края, в западной части местами — о высокой пожароопасности (4 класс) до конца суток 21 июля и далее в течение суток 22 июля.

Наталья Белоштейн