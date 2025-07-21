Названы города, догоняющие Москву и Петербург по уровню предлагаемой зарплаты

Уфа вошла в тройку лидеров среди российских городов по уровню предлагаемой зарплаты. Весной она составила здесь 75,2 тыс. руб. Это следует из данных hh.ru, с которыми ознакомился РБК.

В пятерку лидеров вошли:

Москва (100 тыс. руб); Санкт-Петербург (84,6 тыс. руб.); Уфа (75,2 тыс. руб.); Екатеринбург (75 тыс. руб.); Красноярск (75 тыс. руб.).

В Москве уровень предлагаемой зарплаты совпадает с ожиданиями соискателей. В Санкт-Петербурге они хотят получать больше — 86,7 тыс. руб. У жителей Уфы, Екатеринбурга и Красноярска зарплатные ожидания чуть ниже, чем предлагают работодатели.

По данным опроса Финансового университета при правительстве РФ, в среднем россияне ожидают зарплату на уровне 146 тыс. руб. в месяц, медианное значение — 110 тыс. руб. За год показатель вырос на 16%. По данным Росстата за апрель 2025 года, фактическая среднемесячная зарплата достигла 97 375 руб. (+15,3% год к году). В первом квартале она составляла 92 305 руб.

О том, стоит ли ждать повышения зарплат в России,— в материале «Ъ FM» «Окладам обещают повышение».