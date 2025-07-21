Спрос на отдых в Крыму среди жителей Новосибирска за год вырос на 18%

Жители Новосибирска в июле-августе 2025 года стали чаще бронировать гостиницы в Крыму. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», по сравнению с прошлым годом число бронирований увеличилось на 18%. Рост интереса отмечен также в Красноярском крае — на 17% и Омской области на 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В июле-августе жители Новосибирска также бронировали гостиницы в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Красноярском крае, Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, в Татарстане, а также внутри своего региона.

Чаще всего для поездок новосибирцы выбирают апартаменты – на них приходится 30% бронирований, отели без звезд – 25%, отели три звезды – 16%, гостевые дома – 9%, отели четыре звезды – 9%, хостелы – 4%, отели одна-две звезды – 3%, кемпиги, глэмпинги, дома – 3%, отели пять звезд – 1%. Средняя стоимость ночи составила 5,7 тыс. руб. (+12% относительно прошлого года). Средний срок бронирований составляет три ночи.

Туристы из Новосибирска в основном путешествуют парами – на двух взрослых без детей приходится 48% от всех бронирований, вместе с семьей, включая одного ребенка или нескольких – 23%, в одиночку – 22%, в компании от трех взрослых – 7%.

Лолита Белова