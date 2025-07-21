Суд взыскал с дроппера 2 млн рублей, похищенных у пенсионера из Артемовского

Суд в Санкт-Петербурге взыскал более 2 млн руб. с местного жителя. Деньги он получил в результате мошенничества, жертвой которого стал 65-летний пенсионер из Артемовского (Свердловская область), сообщили в прокуратуре Свердловской области. Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура Артемовского установила, что пожилой человек поддался обману со стороны неизвестного и перевел крупную сумму денег якобы на «инвестиционный» счет. В ходе следствия выяснилось, что деньги поступили на счет 22-летнего петербуржца, который передал свою банковскую карту другому человеку для вывода средств. Житель Санкт-Петербурга не представил доказательств наличия законных оснований для получения данной суммы.

Суд удовлетворил исковые требования прокуроры в полном объеме.

Напомним, в 2024 году жители Уральского федерального округа (УрФО) потеряли свыше 9 млрд руб., отправив деньги кибермошенникам. Жертвами чаще всего становятся доверчивые пенсионеры, дети, молодежь и женщины.

Ирина Пичурина