На Ставрополье сохранится жара до +38 °C и пройдут дожди
В начале рабочей недели на Ставрополье температура воздуха в дневные часы составит +35°C, а к средине пятидневки столбики термометров будут подниматься до +38°C. В понедельник, 21 июля, не исключен непродолжительный дождь. Об этом сообщает пресс-служба краевого Гидрометцентра.
Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ
Во вторник, 22 июля, утром возможен дождь. В дневные часы температура воздуха составит +36 °C, вечером столбики термометров опустятся до +27 °C.
В среду и четверг максимальная температура воздуха может составить +38 °C, минимальная — +24 °C. Осадков не прогнозируется.
В последние дни рабочей недели в регионе станет прохладнее, днем —до +33 °C. По ночам около +23 °C, при ясной погоде.