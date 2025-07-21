На Ставрополье сохранится жара до +38 °C и пройдут дожди

В начале рабочей недели на Ставрополье температура воздуха в дневные часы составит +35°C, а к средине пятидневки столбики термометров будут подниматься до +38°C. В понедельник, 21 июля, не исключен непродолжительный дождь. Об этом сообщает пресс-служба краевого Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

Во вторник, 22 июля, утром возможен дождь. В дневные часы температура воздуха составит +36 °C, вечером столбики термометров опустятся до +27 °C.

В среду и четверг максимальная температура воздуха может составить +38 °C, минимальная — +24 °C. Осадков не прогнозируется.

В последние дни рабочей недели в регионе станет прохладнее, днем —до +33 °C. По ночам около +23 °C, при ясной погоде.

Наталья Белоштейн