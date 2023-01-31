Газманов прокомментировал получение 17 млн рублей фондом «Равенство возможностей»

Певец Олег Газманов заявил, что он лично не получал деньги на реализацию национального проекта патриотической песни «Родники», но будет участвовать в его запуске.

«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей"»,— рассказал певец ТАСС.

«Я очень рад, что на мой проект "Родники", который я придумал около 15 лет назад, наконец, обратили внимание, и вместе с этим фондом я собираюсь его реализовать»,— добавил господин Газманов.

Одним из первых о победе «Родников» в грантовом конкурсе сообщил медиапроект «Сирена». Заявленная на сайте цель проекта — создание «новой патриотической волны», объединяющей музыкантов и слушателей.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года — сентябрь 2023 года. На участие в «Родниках» уже заявлены такие композиции, как «НАТО, не надо», «Господь сегодня думает по-русски!», «Освобождаем Донбасс» и «Картошечка в мундире».

Андрей Сапожников