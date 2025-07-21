Финансирование пяти проектов Каспийского кластера составит 16 млрд рублей

Для финансирования пяти проектов Каспийского прибрежного кластера в Дагестане «Банк Дом.РФ» заключил кредитные договоры на сумму 16,6 млрд руб. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы финансовой организации. В целом кредитная организация профинансирует шесть проектов развития в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из этих проектов — строительство гостиницы в Карачаево-Черкесской республике на 120 номеров. Объем финансирования составит более 1 млрд руб.

Отмечается, что кредитные договоры заключены в рамках льготной программы финансирования туристической инфраструктуры, реализуемой Министерством экономического развития России. Последний отбор проектов проходил с 25 декабря 2024 года по 3 марта 2025.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», всего на территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане планируют реализует девять проектов на 2 тыс. гостиничных номеров.

Наталья Белоштейн