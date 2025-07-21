Telegraph: Британия готовится к 50-дневной кампании по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили на предстоящем заседании в формате «Рамштайн» объявит о 50-дневной программе по вооружению Украины, пишут The Telegraph и Bloomberg.

Британия и Германия на встрече также должны подписать соглашение о закупке для Украины ракет ПВО. Финансирование в размере €170 должен предоставить Берлин.

«Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны активизировать "50-дневную кампанию", чтобы предоставить Украине оружие и заставить Путина сесть за стол переговоров»,— должен сказать Джон Хили, согласно заявлению министерства обороны Британии.

Великобритания также намерена призвать союзников к тому, чтобы они поддержали решения президента США Дональда Трампа в отношении властей России. 14 июля господин Трамп пригрозил ввести «очень суровые» пошлины в размере 100% в отношении российских торговых партнеров, если боевые действия на Украине не завершатся за 50 дней. Он также заявил, что Вашингтон намерен начать поставки новых вооружений Киеву, но на средства европейских союзников.

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