Число погибших при падении вахтового автобуса в обрыв увеличилось до 15

Минздрав Якутии сообщил, что после падения вахтового автобуса в обрыв вблизи шахты Нерюнгринском районе в больницы доставили 20 человек. Один из них умер. Десять человек госпитализированы, остальные — направлены на амбулаторное лечение.

Ранее МВД по Якутии сообщало, что в результате ДТП погибли 14 человек, еще семь пострадали. Республиканское управление МЧС добавляло, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как установило МЧС, водитель автомобиля «КамАЗ-вахтовка» при выезде с территории шахты АО «ГОК Денисовский» «допустил съезд с обрыва с последующим опрокидыванием». Высота обрыва, по данным ведомства, около 30 метров. МВД сообщало о высоте обрыва примерно в 25 метров.