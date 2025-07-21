В Якутии вахтовый автобус упал в обрыв, погибли 14 человек

В Якутии вахтовый автобус опрокинулся в обрыв с высоты 25 метров. Погибли 14 человек, еще семеро госпитализированы.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров»,— сообщило республиканское управление МВД в Telegram.

ДТП произошло на технологической дороге АО «ГОК Денисовский» в Нерюнгринском районе Якутии примерно в 3:20 по местному времени (21:20 мск). Всего в автобусе находились 36 человек.