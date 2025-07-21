Суд перенес дачу показаний Нетаньяху на сентябрь

Суд в Иерусалиме отложил дачу показаний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о взяточничестве. В канцелярии премьера пояснили, что господин Нетаньяху не может явиться в суд из-за пищевого отравления.

Как пишет The Times of Israel, дача показаний была запланирована на 21 и 22 июля. Следующее заседание состоится не раньше сентября.

Издание добавило, что 20 июля Биньямин Нетаньяху пропустил еженедельное заседание правительства Израиля. Как сообщала канцелярия, премьер-министр почувствовал себя плохо прошлой ночью. Врачи диагностировали у него воспаление кишечника из-за употребления испорченной еды.

В 2019 год прокуратура Израиля предъявила Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Господин Нетаньяху отвергал обвинения. Первые показания он дал в конце 2024 года. Последующие встречи суд несколько раз переносил в том числе из-за зарубежных поездок премьера и военных конфликтов, в которых участвовал Израиль.