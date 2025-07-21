Из Ярославского музея-заповедника могут убрать передвижную звонницу

Расположение передвижной звонницы на территории Ярославского музея-заповедника незаконно. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Звонарь Андрей Федорычев и передвижная звонница

Фото: Страница Ирины Федорычевой ВКонтакте Звонарь Андрей Федорычев и передвижная звонница

Фото: Страница Ирины Федорычевой ВКонтакте

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что руководство музея попросило звонаря Андрея Федорычева убрать созданную им звонницу с территории. Музыкант исполняет звоны в музее на заказ для туристов.

«К сожалению, новое руководство музея не видит возможности сохранить "передвижку" на территории комплекса и просит звонаря убрать инструмент, завершив работу в музее-заповеднике»,— написала в на своей странице ВКонтакте дочь музыканта Ирина Федорычева.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в минкульте, нахождение инструмента документально не закреплено, что является нарушением. Звонаря в министерстве называют «предпринимателем».

«Переносной набор колоколов, который стоит напротив входа в исторической отдел музея, является частной собственностью, не включен в состав музейной коллекции, взаимоотношения между ним и музеем не оформлены документально, что нарушает требования законодательства. Администрация музея сделала предложение собственнику колоколов по совместной работе. Официальный ответ от предпринимателя не получен»,— сообщили в минкульте.

В министерстве отметили, что на территории музея-заповедника действуют еще две звонницы, на которых работает старший звонарь Ярославской епархии Владимир Дегтярев.

Это не первый конфликт вокруг работы звонаря в музее. В 2016 году звонари России писали открытое письмо губернатору Ярославской области с просьбой защитить музыканта от администрации. Тогда поводом стала замена колоколов на большой звоннице музея, которые до этого установил Андрей Федорычев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в музее-заповеднике в марте сменился директор. Вместо Натальи Левицкой была назначена Алла Хатюхина, которая также является руководителем художественного музея.

Алла Чижова