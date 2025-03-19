Ярославский музей-заповедник возглавила Алла Хатюхина

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник возглавила директор Ярославского художественного музея (ЯХМ) Алла Хатюхина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как уточнили «Ъ-Ярославль» в министерстве культуры региона, госпожа Хатюхина сохранит за собой и пост директора ЯХМ.

«Мы заинтересованы в развитии сферы культуры и, в частности, наших музеев. Уверен, что большой опыт и профессионализм Аллы Валерьевны помогут ей успешно справляться с новыми задачами»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежний директор музея-заповедника была уволена по решению учредителя. Ей предложили возглавить «Космический центр», создающийся на базе музея «Космос» и культурно-просветительского центра имени Терешковой.

В министерстве культуры подчеркнули, что объединения художественного музея и музея-заповедника не планируется.

Антон Голицын